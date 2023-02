Stijn uit Geel en Berre uit Pelt strijden voor wereldtitel van beste bakker in Japan: “De croissant wordt de grootste uitdaging"

Stijn Van Kerckhoven is leraar aan bakkersschool Kogeka in Geel. Samen met oud leerling Berre Ceuppens, bakker bij patisserie Kwanten-Vanesch in Pelt, vertrekt hij zaterdag richting Tokio voor “Mondial Du Pain”, een wereldwijde bakwedstrijd. De twee zijn trots. “Het is niet makkelijk om in de grote finale te raken, want je moet een paar voorrondes doorstaan. Dat wij er bij zijn, is een grote eer”, zegt Stijn.