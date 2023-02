Biden "wil in gesprek gaan met Chinese president Xi over neergehaalde ballon, maar zal zich niet excuseren"

Ook het leger van Taiwan heeft vandaag overigens gemeld dat het brokstukken van een vermoedelijke Chinese weerballon heeft gevonden. Het kondigde aan dat het de bewakingspatrouilles van militaire installaties zal opvoeren.

Het leger zou "ongeïdentificeerde objecten uit de lucht hebben zien vallen boven de Matsu-eilanden in de Oost-Chinese Zee, op ongeveer 280 kilometer van de hoofdstad Taipei."

Er zouden resten zijn gevonden van een ballon met een diameter van één meter en een apparaat met Chinese karakters in het in China gebruikelijke vereenvoudigde alfabet met de tekst "Taiyuan Radio No. 1 Factory Co., Ltd". Ook een meteorologisch instrument zou zijn gevonden.

Eerder deze week kondigde het Taiwanese ministerie van Defensie al aan dat er Chinese weerballonnen waren gesignaleerd, zonder aan te geven hoeveel. Het waarschuwde dat het ballonnen met een "hoog dreigingsniveau" tijdens de vlucht zou laten vernietigen, waarbij het weliswaar benadrukte dat zoiets zich nog niet had voorgedaan.