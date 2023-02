Boeing 747 ontmanteld na amper 16 vluchten: de jumbojet van 327 miljoen van Saudische sultan die niemand moet

De Boeing werd besteld door de Saudische regering, maar kwam "te laat" voor de sultan die het wilde gebruiken. De 80-jarige Abdul Aziz al-Saud stierf in oktober 2011. Het toestel werd uitgetest in mei 2012 en uiteindelijk geleverd in juni 2012.



Volgens kenner Connor Diver op de Amerikaanse zender CNN vloog het eventjes rond in Californië en Texas om halt te houden in Bazel, Zwitserland. Daar zou het toestel gepimpt worden, of beter gezegd: een luxe-interieur aangemeten krijgen. De Boeing was immers "leeg" aangekocht.