Boekhoudkantoor uit Roeselare lanceert bijzondere actie om personeel te lokken: nieuwe medewerker mag goed doel kiezen

Bij het boekhoudkantoor Fiduciaire Godderis in Roeselare mogen drie tot vier nieuwe medewerkers starten. Maar het kantoor vindt geen kandidaten. Vandaar dat het kantoor de job van boekhouder in de kijker wilt zetten. "Ons beroep is bij jongeren onaantrekkelijk voorgesteld geweest de laatste jaren. Niets is minder waar." zegt zaakvoerder Francky Godderis. "In onze stiel heb je veel sociaal contact met de klant. Dankzij de digitalisering is een groot stuk van ons werk geautomatiseerd. Wij geven vooral advies aan onze klanten."