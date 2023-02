Presentatrice Britt Van Marsenille opent sociale tweedehandswinkel in centrum van Antwerpen

De winkel heet "For The Love Of Life" en wil zich onderscheiden van andere tweedehandswinkels. "Het is uniek omdat Kringwinkel en Oxfam samenwerken", vertelt Britt Van Marsenille, die het project mee bedacht heeft. "De winkel is in een pand met een grote historische waarde omdat modewinkel 't Meuleken hier ook heeft gezeten. Dat maakt het een nog groter cadeau dat we hier terecht kunnen."