Welles-nietesspel over overbrenging asielzoekers naar Vlaams hotel: staatssecretaris De Moor ontkent met klem dat er overleg was

"Woensdagmiddag wanneer een deel van de bewoners van het kraakpand in de Paleizenstraat vertrokken, is er communicatie geweest tussen de directeur-coördinator van de politie van het arrondissement Brussel Koen Van Overtveldt en de directeur-coördinator van de politie van het arrondissement Halle-Vilvoorde Liesbeth Van Isterbeek om 11.43 uur. Dat wordt bevestigd door verschillende partijen”, leg Pieterjan De Smedt.



Iets later rond 12.02 uur is er door de hoge ambtenaar van Brussel Sophie Lavaux contact geweest met de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren. "Dat wordt door verschillende bronnen bevestigd. We mogen zeggen dat dat rijkelijk laat is, want dat is eigenlijk het moment dat die mensen vertrokken richting het hotel in Sint-Pieters-Leeuw."

Het kabinet van Rudi Vervoort zegt dat er een dag eerder, dinsdag, een vergadering was tussen het kabinet van Brussel van minister-president Rudi Vervoort, het kabinet van de burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne en het kabinet van staatssecretaris Nicole de Moor. "Toen al werd er over de hotelopvang gesproken, zeggen ze bij Vervoort. Nicole de Moor was daarvan op de hoogte. Dat verhaal hebben we niet bevestigd gekregen en dat wordt nog altijd ontkend door Nicole de Moor", besluit Pieterjan De Smedt.