Alleen goed genoeg om op te stoken: hoe onze goedkope kleren gedumpt en verbrand worden in Kenia

Die kleren, die eigenlijk afval zijn, worden gedumpt. Ze komen terecht op afvalbergen of in rivieren. In Kenia, waar het onderzoek zich op toespitst, liggen veel kleren in de Nairobi rivier. Op die manier komen de microplastics van de kleding in de oceaan. Onderzoek heeft aangetoond dat 35 procent van de microplastics in de oceaan afkomstig zijn van synthetische kledij.