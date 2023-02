Delhaize zegt cao over winkelorganisatie op

Voor de vakbonden slaat het nieuws in als "een bom", zegt Wilson Wellens, secretaris voor de liberale vakbond. "Dit zal het begin van een nieuwe woelige periode bij Delhaize betekenen en voor veel onzekerheid en onrust zorgen bij het personeel", voorspelt de vakbondsman. "Zeker in combinatie met de verklaringen van Muller." CEO van Ahold Delhaize Frans Muller liet gisteren in de marge van de jaarresultaten weten dat er meer efficiëntie nodig is, ook in ons land.