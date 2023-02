Dilbeek wil waterproblemen oplossen: "Voor het eerst in Vlaanderen wordt nieuwe techniek voor lekkende leidingen uitgetest"  

"Het probleem met de waterlevering en -druk is te wijten aan een hele oude pijp van wel honderd jaar oud", zegt Quaghebeur. "Die pijp kan niet zomaar vervangen worden." Dat komt omdat de pijp onder veel gebouwen, weides en straten loopt. "Bovendien zouden de mensen dan tijdens de vervanging zonder water zitten."

Daarom werd een andere oplossing gezocht waarbij de buis langs binnen vernieuwd wordt. "Er werd gekeken of er een nieuwe buis in de oude buis kon geduwd worden, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is beslist voor een techniek die nieuw is in Vlaanderen." Bij die techniek, die "spray in place pipes" heet, wordt er een spray aangebracht die de buis binnenin verstevigt. Intussen vervangt De Watergroep de andere leidingen in het distributienet.

Wanneer de werken concreet doorgaan, is nog niet bekend. "Er is nog niets concreets toegezegd", zegt Quaghebeur. "Enkel dat ze het bekijken." Hij moedigt Dilbekenaren wel aan om waterproblemen meteen te melden aan De Watergroep. "Je hart luchten op sociale media mag uiteraard, maar als je een oplossing zoekt is De Watergroep contacteren de snelste manier."