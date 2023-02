Een vijfde minder autoverkeer in de Vijfhoek in Brussel door circulatieplan "Good Move"

De voorlopige balans van het nieuwe circulatieplan in de Vijfhoek is best opmerkelijk. In gemeenten als Anderlecht, Jette (en deels ook Schaarbeek) krabbelde het bestuur immers terug toen er protest opstak. In Brussel-Stad bleef het plan wel overeind. “Dat heeft veel te maken met onze voorbereiding,” denkt Dhondt. “We hebben veel tijd genomen om het plan zelf te bedenken en nog meer tijd om er ook het plan van de hele meerderheid van te maken en niet enkel van de groenen. Dat heeft geloond, want iedereen is er ook achter blijven staan.”

Ook de snelle reactie van het bestuur was volgens Dhondt een troef. “Als mensen mij of mijn collega’s op een probleem aanspraken, hebben we dat ook telkens ernstig genomen en bekeken of we iets konden aanpassen zonder de filosofie van het plan in het gedrang te brengen. Zowel de coalitiepartners als de bevolking hebben dat gemerkt.”