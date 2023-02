Eeuwenoude witloofkelder gevonden in tuin van seniorenresidentie Meulenberg

De seniorenresidentie Meulenberg ligt in de Oude Zandstraat, waar vroeger dokter Gerard De Paep woonde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zochten de familie De Paep en enkele buren onderdak in hun oude witloofkelder in de tuin. Eind 19e eeuw werd er effectief witloof gekweekt in de kelder.



De kinderen van dokter De Paep wisten van het bestaan van de kelder, maar niemand wist nog waar die zich juist situeerde. Gerda Drieghe van vzw Bosgroep houdt zich al jaren bezig met de geschiedenis van Beveren en wist ook af van het bestaan. Tijdens het opknappen van de tuin van de seniorenresidentie stootte ze op een valluik. Het was volledig overwoekerd door braamstruiken, maar al snel bleek het om het valluik te gaan dat toegang geeft tot de kleine witloofkelder.



Binnen zie je nog duidelijk het bed waar het witloof op groeide. "Het is opvallend hoe goed de kelder bewaard is gebleven", zegt Gerda. "We willen dit mooie stukje erfgoed echter niet opnieuw ingraven en verloren laten gaan. Het zou leuk zijn om hier een soort toeristische attractie van te maken, of om de bewoners van Meulenberg te overtuigen om een wandeling te maken in de mooie tuin. Op termijn zou het ook wel leuk zijn om hier terug witloof in te kweken zoals men dat eind 19e eeuw deed."