Fotoborden moeten herinnering aan boerentram in het Pajottenland levendig houden

Sam Van Belle, die zelf gepassioneerd is door oude trams en bussen, stelde de fotoborden samen met oude archieffoto’s. Hij snorde oude tramverhalen of weetjes op om de borden te stofferen. Een QR-code leidt wie er meer wil over weten naar een Wikipedia-pagina over de boerentram van het Pajottenland.

"We hebben twaalf borden laten maken. Eentje komt in Pepingen in de buurt van het kerkhof, twee in Herfelingen aan Terrijst en aan de school De Regenboog. Lennik, Sint-Pieters-Leeuw en Gooik krijgen elk drie borden die elke gemeente binnenkort zal plaatsen", zegt Van Belle.