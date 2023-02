Fransman (31) aangehouden na achtervolging op E19 richting Antwerpen: man gooit tijdens vlucht 5 kilo cocaïne weg

Er volgde een achtervolging met zeer gevaarlijke manoeuvres. "Dankzij de samenwerking met lokale politiezones konden we de auto voor de Kennedytunnel stoppen. De Fransman had tijdens zijn vlucht wel pakjes van vijf kilogram cocaïne en twee kilogram heroïne weggegooid, maar die zijn teruggevonden." De man had ook nog 10.000 euro cash op zak.

De onderzoeksrechter heeft de man gisteren aangehouden voor de invoer van verdovende middelen en gewapende weerspannigheid.