Gratis maandverband en tampons in grote Antwerpse kantoren van ziekenfonds Solidaris

Het ziekenfonds Solidaris gaat een maand lang gratis maandverband en tampons aanbieden in de bezoekerstoiletten van haar grote kantoren in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

"Al sinds oktober 2021 zamelen we menstruatieproducten in die we aan acht verschillende armoedeorganisaties doneren", zegt Evi Vissers van Solidaris. "Maar we vonden dat het tijd was om ook binnen onze eigen organisatie extra stappen te ondernemen. Maart wordt daarom een actiemaand waarbij we gratis tampons en maandverband ter beschikking stellen in de bezoekerstoiletten van onze grootste kantoren."