Gratis truckersparking met sanitaire voorzieningen in Waaslandhaven loopt vertraging op

De Waaslandhaven wil de sanitaire problemen van de vrachtwagenchauffeurs aanpakken. Dat gebeurt na een campagne van natuurvereniging Natuurpunt. Die riep vrachtwagenchauffeurs op om hun behoefte niet meer te doen in de bosjes van het havengebied, en ook geen flessen met urine in de berm te gooien. In de Waaslandhaven staan om de 200 meter mobiele toiletten, met daarnaast een grote afvalcontainer. Maar niet iedereen gebruikt die. Daarom beloofde het havenbedrijf om tegen eind 2022 een gratis truckersparking aan te leggen in de Waaslandhaven. Maar die is er nog altijd niet. Normaal zou de parking tegen eind maart klaar zijn.