Grote renovatiewerken op- en afrittencomplex Zwijnaarde starten op 27 maart

Het verkeer moet omrijden via verschillende omleidingen. De oprit komende van de E17 uit Antwerpen naar de E40 richting Brussel is dicht: het verkeer dat van Gent of uit richting Antwerpen komt en richting Brussel wil, wordt omgeleid via het complex in Destelbergen naar de R4. Ook de oprit komende van de E40 uit Brussel richting E17 Kortrijk wordt gesloten. Het verkeer wordt eerder al afgeleid via complex Merelbeke en via Destelbergen of kan doorrijden via de E40 en keren aan de B402 en zo afrijden richting Kortrijk.