Handtastelijke vader uit Diest krijgt straf voor aanranding van elfjarig zoontje

L.B. (57) was de avond van 28 november 2021 zwaar dronken. Samen met zijn vrouw was hij porto beginnen drinken om daarna over te schakelen op wijn. Een geopende krat wijn moest eraan geloven, net zoals een nieuw krat van drie liter. Aan tafel maakte het gezin nog grapjes, maar bij bedtijd keerde de sfeer.

De vader stopte zijn zoon in bed en greep daarbij naar zijn geslachtsdeel. Daarbij maakte hij "een op en neergaande beweging". De jongen probeerde te ontsnappen door naar het toilet te gaan, maar de beklaagde volgde hem. Hij betastte zijn zoon opnieuw, tot een andere zoon hem betrapte. Daarna kwam de man nog een zestal keer de kinderkamer binnen. Het oudste kind deed aangifte bij de politie.

De moeder was die avond in slaap gevallen aan tafel. Naar eigen zeggen was dat geen uitzondering en sliep ze al jaren in de zetel. In het verleden was ze bij herhaling al slachtoffer geweest van partnergeweld. De beklaagde gaf uiteindelijk de feiten toe. Hij verklaarde niet te weten wat hem bezielde, en verwees naar zijn zware alcoholmisbruik. De rechtbank veroordeelde de man tot een celstraf van 28 maanden met uitstel voor vijf jaar. Hij mag in die periode geen alcohol drinken en hij moet zich psychologisch laten begeleiden. De kinderen wonen momenteel bij een voogd.