Staatsopera van Hannover ontslaat bekroonde balletdirecteur Marco Goecke na aanval met hondendrek in gezicht van recensente

De Staatsopera zelf oordeelde dat Goecke's actie in strijd was met de gedragsregels van het huis en schorste de balletdirecteur eerder deze week al. Goecke bood daarna zijn verontschuldigingen aan. "Ik ging veel te ver. Ik schrik van mijn eigen impulsieve gedrag. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daar verontschuldig ik me voor", zei hij onder meer.

Voor de Staatsopera was dat echter niet voldoende, zo blijkt, want die heeft vandaag bekendgemaakt dat het contract met Goecke wordt verbroken. Volgens algemeen directeur Laura Berman was het na deze "ondoordachte aanval" moeilijk geworden om in de toekomst nog in vertrouwen met Goecke samen te werken. Volgens haar zijn beide partijen "in onderling overleg" uiteengegaan.