Hendrik Conscienceschool uit Oostende organiseert een festival tegen pesten

De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar worden in gemengde groepen verdeeld. "De oudsten zijn telkens kapitein van de groep en nemen de jongsten mee op sleeptouw", gaat Phaedra verder. "Er doen zich op onze speelplaats soms pestsituaties voor, maar we hopen met dit festival de kinderen handvaten te geven om met hun problemen naar ons of de vertrouwenspersoon te stappen en zo van onze school een antipestschool te maken."