IN BEELD - Van Victoria Beckham tot Nick Cave, herdenking voor “queen of punk” Vivienne Westwood wordt modeshow van beroemdheden

Mode-ontwerpster Vivienne Westwood overleed in december op haar 81e. De “koningin van de punk” kleedde onder meer The Sex Pistols. Vandaag hebben familie, vrienden, medewerkers, collega’s uit de modewereld en veel beroemdheden afscheid genomen met een dienst in Southwark Cathedral in Londen.

When in doubt, overdress!

Veel aanwezigen droegen creaties van Vivienne Westwood en brachten haar een eerbetoon met schotse ruiten of plateauzolen en veel buttons met politieke boodschappen. De dresscode was geïnspireerd op een gevleugelde uitspraak van Westwood: "When in doubt, overdress!"

De lijst aanwezigen oogde indrukwekkend. Actrice Helena Bonham Carter hield een toespraak en andere gasten uit de filmwereld waren onder meer Vanessa Redgrave, Gwendoline Christie (bekend van "Game of thrones"), Christina Hendricks (uit "Mad men"), Richard Grant of Elle Fanning. Nick Cave zong "Into my arms"; uit de muziekwereld kwamen voorts Bob Geldof, Simon Le Bon, Beth Ditto en Stormzy de laatste eer bewijzen aan Vivienne Westwood. Ook Victoria Beckham tekende present, net als mode-ontwerpers Paul Smith, Marc Jacobs, mannequin Kate Moss, haar dochter Lila Grace, Vogue-boegbeeld Anna Wintour of kunstenares Tracey Emin.

De herdenkingsdienst voor Vivienne Westwood komt aan de vooravond van de Londense modeweek, die ook aan haar is opgedragen.

