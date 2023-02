Al 20 jaar verplicht, maar nu pas komt er een arbeidsreglement in Horebeke 

Hoewel het al meer dan 20 jaar verplicht is, maakt de gemeente Horebeke pas nu werk van een arbeidsreglement voor haar personeel. Het heeft daarvoor een extern HR-bedrijf ingeschakeld. Oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA) vindt dat weggooid geld en had zelf een ontwerp opgesteld. Maar omdat het HR-bedrijf A&S Solutions uit Kruisem al was aangeduid, werd het voorstel van Verscheure weggestemd op de gemeenteraad.