100 ton hulpgoederen vertrokken naar Turkije vanuit luchthaven Oostende-Brugge

De twee vrachtvliegtuigen zijn dinsdag en woensdag vertrokken vanop de luchthaven in Oostende. Hun bestemming is Istanboel, Turkije. Van daaruit worden de goederen verdeeld in de regio's die getroffen werden door de aardbeving.

"Skyline Air Services en Egyptair Cargo sloegen voor deze vluchten belangeloos de handen in elkaar. Ook de luchthaven en afhandelaar Aviapartner gaven hun volle ondersteuning en medewerking voor de snelle afhandeling van deze dringende vluchten." zegt woordvoerder Tom Rutsaert. "Luchthaven Oostende-Brugge wil haar bijdrage leveren aan de mensen in nood door al het mogelijke te doen om deze humanitaire vluchten mogelijk te maken. Samen met alle partners doen we dit dan ook belangeloos."