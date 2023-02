"Dit illustreert het failliet van onze complexe staatsstructuur": Wetstraatwatcher Ivan De Vadder over het fiasco van de Paleizenstraat

Wat zien en horen we nu: dat verantwoordelijkheden continu worden doorgeschoven. Wie moest wat doen? Ja, onze staatsstructuur is complex. In crisistijden, zoals met corona en nu, voel je dat dat enorm in ons nadeel speelt. De politiek slaagt er niet meer in om op een of andere manier samen te werken. Terwijl de oplossing voor dit soort problemen net daar ligt: in samenwerking. En daar slagen de verschillende overheden niet meer in.

Want och god, wat doen die paar honderd meter tussen de grenzen van Vlaanderen en Brussel ertoe, waar het hotel voor de opgevangen asielzoekers ligt? Als je er niet meer in slaagt om in deze situaties samen te werken en zo tot oplossingen te komen, dan zit je met een probleem. Dan is dit het failliet van onze staatsstructuur.



Het is ook geen voorbeeldsignaal naar de burger toe. Met andere mensen samenwerken om tot een oplossing te komen, dat is net wat van ons allen verwacht wordt in het dagelijkse leven. En dat is ook wat de burger van de politiek verwacht.