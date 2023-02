Japan bestaat uit dubbel zo veel eilanden als eerst gedacht

En dat is niet onbelangrijk: Japan is verwikkeld in verschillende territoriale conflicten over eilanden. Zo claimen Rusland en Japan allebei zeggenschap over de Koerilen in het noorden. Zuidelijker liggen Japan, China en Taiwan dan weer overhoop met elkaar over de Senkaku-eilanden. Die betwiste eilandengroepen worden apart onderzocht, klinkt het.