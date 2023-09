Jouw vraag over Brussel: het verhaal van de Brusselse geuze?

Geuze wordt niet gebrouwen. Het bier ontstaat na het mengen of "steken" van oude en jonge lambiek, een "oerbier" dat al van voor 1300 volgens een natuurlijk gistingsproces wordt gebrouwen. Het is typisch Brussels en was tot het midden van de 19e eeuw het enige bier dat in de hoofdstad gebrouwen werd in meer dan honderd kleine brouwerijen.