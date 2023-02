Kortrijkse politiemensen willen weten welk risico ze lopen bij bewaking minister Van Quickenborne, anders dreigt staking

Eind september vorig jaar werd in de straat van minister Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk een Nederlandse auto gevonden die was achtergelaten. Binnenin lagen onder meer spanbandjes en een wapen. Het gerecht vermoedt dat Nederlandse drugscriminelen de minister of zijn gezin wilden ontvoeren. Er zijn in de zaak ondertussen al zes mensen opgepakt. Maar nieuwe ontvoeringspogingen of aanslagen worden niet uitgesloten. De minister en zijn gezin moesten al twee keer enkele weken onderduiken. Nu zijn ze terug thuis, maar ze worden nog altijd dag en nacht bewaakt.

Die bewakingsopdracht begint nu zwaar door te wegen bij het personeel van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Zij zijn samen met een groep collega's van de federale politie, verantwoordelijk om het huis van de minister te bewaken. Maar een aantal agenten vraagt zich af of ze wel voldoende bewapend zijn en getraind voor die opdracht. "De mensen en middelen die worden ingezet, hangen af van het dreigingsniveau ten opzichte van de minister en van de zogenaamde risiscoanalyse", duidt Joery Dehaes van ACV politie. "Die risicoanalyse gaat na welke gevaren de politiemensen lopen bij de bewakingsopdracht. Maar we hebben die nog steeds niet kunnen inzien, waardoor een aantal collega's zich zorgen maakt".

"Als het nu nog de eerste week zou zijn, dan zouden we het begrijpen", zegt Dehaes nog. "Soms is het alle hens aan dek en moet je snel reageren op een mogelijke dreiging. Maar na vijf maanden zou het toch eens deftig mogen geregeld zijn."