Op C-mine in Genk komen 3 nieuwe gebouwen waar kunstenaars kunnen verblijven, werken en tentoonstellen

"De site bestaat uit 3 gebouwen: Er is een kleiner gebouw waar internationale kunstenaars in verblijven, of wonen zoals we het zelf noemen", zegt Gouwenberg. "Ten tweede is er een heel groot gebouw met werkplaatsen waar kunstenaars hun werk kunnen produceren of in een studio kunnen nadenken of tekenen. En het derde gebouw is om dingen te tonen."

"De tentoonstellingshal is een heel bijzondere ruimte omdat het een hoge ruimte is met lichtbakken in het plafond, waar daglicht door komt. Maar we kunnen die ook afsluiten waardoor het helemaal donker wordt of we kunnen er gekleurde gel in leggen waardoor het licht heel bijzondere kleuren kan krijgen zoals bij theater."