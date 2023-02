Libanese bierkapper uit Bilzen is Limburgse Starter van het jaar

Michel Malo is trots op zijn eigen zaak en zijn job als kapper. Want hij heeft al een heel parcours afgelegd. In november 2016 is hij in België aangekomen als erkende vluchteling uit Libanon. Het eerste anderhalf jaar verbleef hij in Luik. Sinds juni 2018 woont hij in Bilzen. "Ik ben moeten vluchten door mijn geaardheid", vertelt Malo. "Ik heb voor België gekozen en heb hier ook al gewerkt in een warenhuis. Ik wou ook graag een opleiding volgen in de IT maar dat is niet gelukt. Maar ik vind dat helemaal niet erg want toen is het idee ontstaan om kapper te worden. Omdat mijn partner hard bezig was met bier hebben we onze twee passies gecombineerd."