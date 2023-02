Lichaam aangetroffen in de rivier de Nete in Duffel

Rond 16.20 uur zijn duikers van de brandweer opgeroepen voor een lichaam in het water ter hoogte van de Boomgaardstraat in Duffel.

Het is voorlopig nog onduidelijk of het gaat om het lichaam van een vrouw of een man. Door de slechte staat van het lichaam is het moeilijk om dat op dit moment met zekerheid te zeggen. De wetsdokter is ter plaatse geroepen.

Het is niet uitgesloten dat het gaat om het stoffelijke overschot van de vermiste vrouw die eind vorige maand in Zemst in de Zenne viel met haar fiets.