Lichtfestival in Gent voor het eerst langs Oude Dokken

Het nieuwe parcours loopt via het centrum langs de Sleepstraat naar de Schipperskaai en de Kleindokkaai om dan terug te keren via Dok Zuid, de Kongostraat, Ham en het Baudelohof. "We willen iedereen zo een minder bekend stadsdeel laten zien, eentje dat bovendien ook al vaak in de prijzen viel", laat schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) in een persmededeling weten.