Al jarenlang stoot Vlaanderen te veel stikstof uit. Iedereen is het erover eens dat er een oplossing moet komen. Maar wat is het probleem nu eigenlijk met die stikstof? Waarom zorgt dat voor hoogspanning in de Vlaamse regering? En wie betaalt uiteindelijk de rekening? VRT NWS zet een en ander op een rijtje in deze longread.