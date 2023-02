Oudste poes (18) van het dierenasiel in Gent vindt nieuwe thuis: "Waren meteen verliefd op Marie" 

Normaal gaan in een asiel de kittens het eerst buiten, maar de studenten kozen bewust voor een kat met ervaring. “Toen we Marie voor het eerst zagen, waren we meteen verliefd. Ook al is ze oud, heeft ze niesziekte en sukkelt ze met irritaties aan de ogen. Maar die ouderdomskwaaltjes nemen de vrienden er graag bij. “Ze heeft ook last van haarverlies, waarschijnlijk omdat ze zich iets minder vaak wast dan een jonge kat. We vinden overal plukjes haar, en dan weten we: Marie is hier geweest. En ze loopt misschien als een omaatje, maar als ze iets wil, is ze niet tegen te houden. Er is geen trap of doos waar ze niet over geraakt.”

Met een hoge dierenartsrekening zitten Aidan en Emilia niet in. “We zijn allebei lid van dierenwelzijnsorganisatie Dierzaam, dus we kennen genoeg mensen die haar kunnen helpen. Zodra ze nog maar raar kijkt of iets te veel waggelt, vinden we meteen iemand die haar eens kan onderzoeken.”