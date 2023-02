Medewerkers UZ Gent kunnen tot 70 jaar in dienst blijven om personeelstekort op te vangen

Werknemers van het UZ Gent die 65 worden moesten tot nu toe met pensioen. Ze konden daarna wel nog aan de slag blijven in het ziekenhuis via een nieuw (tijdelijk) contract, meestal in een deeltijds systeem. Op die manier verdienden ze extra én konden ze bijspringen waar nodig. Meer dan 20 mensen doen dat op dit moment. Ook in andere zorginstellingen is dat een gangbare regeling. Hier en daar wordt ook met flexijobs gewerkt voor niet zorgberoepen, dat is niet het geval in het UZ.