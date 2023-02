Minder bezoekers in de Limburgse recyclageparken door het nieuwe afvalophalingssysteem Optimo

Vorig jaar waren er opvallend minder bezoekers in de Limburgse recyclageparken. Dat waren er vorig jaar bijna 1,8 miljoen. Dat is bijna 200.000 of 10 % minder dan in 2021.

Optimo haalt sinds januari vorig jaar 6 verschillende soorten afval op aan huis. En daardoor moet er minder afval weggebracht worden. In het verleden kwamen mensen bijvoorbeeld vaak met alleen maar zachte plastieksoorten naar het recyclagepark. Maar die mogen nu allemaal mee in de blauwe zak.

Het valt wel op dat mensen de laatste tijd vaker met meerdere afvalsoorten naar de recyclageparken rijden. Daardoor moeten ze meer rondjes rijden en lijkt het vaak drukker in het recyclagepark.