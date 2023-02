Minister Demir trekt 2,5 miljoen per jaar uit voor de promotie van korte keten boeren en streekproducten

Vlaams minister Demir vindt dat zowel koepelorganisatie Comeos als de federale regering meer initiatieven kunnen nemen om de fruitboeren een eerlijke prijs te gunnen, zonder dat dat in de winkels tot duurdere prijzen moet leiden. "We moeten durven een actieve regulator in het leven roepen die waakt over een rechtvaardige verdeling tussen alle actoren in de keten en desnoods ook wetgevend of financieel ingrijpt op het juiste moment", zegt Demir.

Omdat Vlaanderen dat zelf niet kan, heeft Demir een brief geschreven aan de federale regering. Tegen 1 maart wil ze vernemen welke initiatieven de federale minister zal nemen.