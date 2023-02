Aanslag op frituur in Hoboken met bidon vol benzine

Rond 3 uur vannacht is er een aanslag gepleegd op een frituur aan de Kioskplaats in het Antwerpse district Hoboken. "Toen de politie ter plaatse kwam, bleek het om een explosief te gaan. Vermoedelijk werd een bidon met bezine voor de frituur gezet en tot ontploffing gebracht", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket aan Radio2 in Antwerpen.

Door de ontploffing ontstond er brand in de frituur. De deur van de frituur raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.