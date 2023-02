Investering van 650.000 euro om Sint-Romboutskathedraal in Mechelen beter te beschermen tegen brand en inbraak

Er zullen op alle brandgevoelige plaatsen rook- en branddetectoren komen. "In hoofdzaak is dat het dakgebinte dat volledig uit hout bestaat, maar in de kerk zelf zijn er ook heel wat houten sierstukken. Die zijn momenteel niet allemaal even goed beveiligd. Dat gaat dus uitgebreid worden."

Op 29 augustus 1972 brak er een zware brand uit in de kathedraal. De brandweer had die na een paar uur onder controle, maar er was heel wat schade. De toren werd, anders dan bij de Notre Dame in Parijs, niet getroffen. Net zoals in Parijs waren er in Mechelen werken geweest aan het dak, waarna er brand is uitgebroken.