Deelgemeenten Scherpenheuvel-Zichem beter bereikbaar met de bus 

De nieuwe buslijnen komen geen dag te vroeg, zegt schepen van mobiliteit Nico Bergmans (Open VLD) : “Scherpenheuvel-Zichem is een stad van 23.000 inwoners en we waren karig bedeeld met openbaar vervoer. Met uitzondering van het schoolvervoer was er geen verbinding tussen onze dorpskernen. Met deze buslijnen zetten we alvast een stap vooruit."

AN-lijn 30 verbindt Aarschot, Rillaar, Schoonderbuken, Scherpenheuvel, Kaggevinne en Diest.

AN-lijn 31 verbindt Aarschot, Langdorp, Testelt, Averbode, Zichem en Scherpenheuvel.

Beide lijnen rijden vanaf 1 juli elk uur en dit van maandag tot zaterdag. Lijn 30 rijdt ook op zondag.