Rusland bombardeert opnieuw verschillende delen van Oekraïne: "16 van de 36 raketten uit de lucht gehaald" 

Vanuit verschillende hoeken kreeg Oekraïne vanmorgen een zoveelste reeks luchtaanvallen over zich heen. Volgens de Oekraïense opperbevelhebber Valerii Zaluzhnyi vuurde het Russische leger raketten af vanuit jets boven de Kaspische Zee, boven de Russische regio Koersk (ten noordoosten van Oekraïne) en boven de Oekraïense regio Melitopol (in het zuiden van Oekraïne, momenteel bezet en geannexeerd door Rusland). Ook vanop een fregat op de Zwarte Zee zijn raketten afgevuurd.

Volgens de opperbevelhebber ging het in totaal om 36 Russische raketten en zijn 16 daarvan uit de lucht gehaald. Van de raketten die wel insloegen, hebben sommige volgens de opperbevelhebber kritische infrastructuur geraakt. Ze kwamen neer in het noorden en het westen van het land en onder meer ook in de centrale regio Dnipropetrovsk. Wat er geraakt is, is nog niet duidelijk.