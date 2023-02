Nieuwe VRT-reeks "Onder de radar" geeft unieke inkijk bij de speciale eenheden van de federale politie

Pacolet bevestigt dat de testweken niet van de poes zijn: "Het is een zware beproeving voor de kandidaten. We brengen mensen tot hun fysieke limiet omdat het nodig is voor later, maar altijd onder medische controle. De man of vrouw in kwestie moet zijn of haar fysieke limieten leren ontdekken."

Momenteel krijgen we al een inkijk in de voorloper van de DSU, de groep Diane van de rijkswacht, in de fictieserie "1985" op zondagavond - die inkijk is niet altijd even flatterend. "Dat is 40 jaar geleden. Sindsdien is er veel veranderd. Intussen zijn er meer criteria ontwikkeld om de goede mensen te kunnen selecteren. Het is nu een wereld van verschil vergeleken met de jaren 80, ook de mentaliteit is helemaal anders. De DSU is wellicht een van de meest gecontroleerde eenheden van de politie. Dat is goed, en dat moet ook zo blijven. Ik heb daar geen problemen mee."