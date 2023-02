Ook Gent start met het doven van de straatverlichting, Ledeberg als eerste aan de beurt

Schepen Filip Watteeuw: "Net als veel andere steden en gemeenten doven we in Gent de openbare straatverlichting. Dat doen we met een uniek doofprogramma dat rekening houdt met het rijke culturele leven en de horeca- en studentencultuur in Gent. Er wordt enkel gedoofd op zondag-, maandag-, dinsdag- en woensdagnacht tussen 24 uur 's nachts en 5 uur 's morgens. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht blijft het licht altijd aan. Ook in tunnels, op gewestwegen, in de Overpoort en tijdens de Gentse Feesten blijft het licht aan."