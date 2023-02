Chaos in Paleizenstraat legt breuklijnen binnen de regering bloot

Staatssecretaris De Moor zegt dat ze nooit de belofte heeft gedaan dat met het ontruimen van de Paleizenstraat de opvangcrisis achter de rug is.

"Fedasil heeft 8.000 extra opvangplaatsen gecreëerd. Ik zie elke dag hoeveel inspanning ze moeten leveren in een moeilijke context. De realiteit is dat de instroom heel hoog is. Dat we die onder controle moeten brengen en dat we er niet gaan komen zonder structurele aanpassingen in ons beleid. Dat toont de huidige situatie aan. We creëren heel wat opvang, maar we moeten ook andere maatregelen nemen."

De Moor verwijst naar de achterpoorten in de wetgeving. "Er zijn structurele maatregelen nodig. In onze opvangcentra verblijven vandaag een 1.000-tal mensen die helemaal geen asielzoeker zijn. Dat zijn mensen die al lang geleden een weigeringsbeslissing kregen, maar die in onze opvangcentra kunnen blijven verblijven omdat ze andere verblijfsprocedures voeren zoals een gezinshereniging of een regularisatieaanvraag indienen. Er bestaat vandaag een achterpoortje in onze wetgeving dat dat mogelijk maakt. Dat achterpoortje wil ik sluiten omdat dat niet te rechtvaardigen is."