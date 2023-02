Overgebleven asielzoekers na ontruiming kraakpand Paleizenstraat brengen nacht buiten door

Een deel van de asielzoekers die in het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel verbleven, heeft de nacht op straat doorgebracht. Bedoeling was om na de ontruiming van de voorbije dagen alle bewoners die recht hebben op opvang naar verschillende opvanglocaties te brengen, maar dat is dus niet voor iedereen gelukt. “Het grootste deel trok gisterenavond naar het Klein Kasteeltje”, weet journalist Marjan Temmerman.