Rusthuisuitbater Orpea sluit 10 woonzorgcentra in Brussel en Vlaanderen, bewoners en personeel moeten naar "modernere residenties"

Zeven residenties van Orpea in Brussel en 3 in Vlaanderen moeten sluiten. Dat heeft de directie van de Belgische poot van de Franse zorggroep Orpea beslist. De vestigingen die in Vlaanderen sluiten, zo vernemen wij, zijn Park Lane in Antwerpen, 't Bisschoppenhofje in Deurne en Zennehart in Alsemberg (Beersel). De Brusselse rusthuizen die sluiten zijn New Philip in Vorst, Palace in Ukkel, Bel Air en Linthout in Schaarbeek, Golf en Jardin de Provence in Anderlecht en Gray Couronne in Elsene.