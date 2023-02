Fietser overleden na ongeval met vrachtwagen in Machelen  

Het dodelijk ongeval vond plaats rond 13.30 uur in Machelen. Een fietser kwam er op het kruispunt van de Vilvoordelaan en de Nijverheidsstraat onder de wielen van een vrachtwagen terecht. Een MUG en ambulance kwamen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. De Vilvoordelaan is afgesloten richting Schaarbeeklei.