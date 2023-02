Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw en gouverneur Vlaams Brabant niet te spreken over tijdelijke opvang asielzoekers in hotel

“Een onverwachte dag en nacht”, zo beschrijft burgemeester Jan Desmeth (N-VA) de voorbije 24 uur. Noch het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), noch het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) had hem op de hoogte gebracht dat er gisteren 163 asielzoekers van het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel naar een hotel in zijn gemeente werden gebracht. “Het is mijn eigen lokale politie die liet weten dat er een bus stond, en dat er nog een paar bussen zouden volgen.”