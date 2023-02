Ieperse verpleegkundige bekent dat hij vier jonge kwetsbare patiënten heeft aangerand

De verpleegkundige bekent dat hij bij vier van de vijf slachtoffers zedenfeiten heeft gepleegd. Maar bij het slachtoffer dat uiteindelijk klacht heeft ingediend, ontkent hij alles. "Van mijn cliënte blijft hij tot op vandaag ontkennen, wat voor die dame uiteraard verschrikkelijk is om te moeten horen", zegt advocaat Wouter Buyck. "Er is vanmorgen gepleit dat hij schuldbesef heeft, maar we stellen ons daar uiteraard wel vragen bij. In welke mate is dat gemeend of is het louter een poging om een lichtere straf te bekomen?"

Een van de vrouwen die betast werden door de verpleegkundige, overleed later door zelfdoding. "Hoe kan deze man na verschillende feiten en ontslagen nog steeds in de zorg werken en slachtoffers maken?", vraagt de moeder van het slachtoffer zich af.