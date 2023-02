Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: hoe moet ik omgaan met mijn narcistische stiefvader?

“Wat Judith vandaag het meest belast, is de kwaadheid die er nog altijd is” merkt Rika Ponnet op. “Die kwaadheid is iets heel gezond. Het brengt naar buiten wat het onrecht met haar heeft gedaan. Dat is een veerkrachtige en sterke reflex, al maakt die woede het haar heel lastig om naar een feest te gaan, of om in dezelfde kamer te zijn met die persoon. Die woede gaat ook over een diep verdriet voor alles wat er niet geweest is”

“Zolang je in die kwaadheid blijft hangen, zal die persoon een enorme rol in je leven spelen. Misschien helpt het Judith om te kijken naar de echte dimensie van die man. Eigenlijk is dat een intrieste figuur. Het is een heel kleine man die alleen maar vanuit een vorm van tirannie in staat is om een vrouw aan zich te binden. Als je zo naar hem kijkt, dan zal die emotie minder krachtig zijn.”