Bijna 1 op de vijf landgenoten loopt risico op armoede of sociale uitsluiting

Armoededrempel is gestegen

De armoededrempel van 2022 is tegenover 2021 met 73 euro per maand gestegen voor een alleenstaande en met 153 euro voor een koppel met twee kinderen. Hij bedraagt nu 1.366 euro per maand voor een alleenstaande en 2.868 euro voor een koppel met twee kinderen.

Voor het berekenen van die drempel worden de inkomens van het voorafgaande jaar gebruikt. De drempel van 2022 werd dus berekend op basis van de inkomens uit 2021.

De drempel van 2021 werd berekend op basis van de inkomens uit 2020, toen een belangrijk deel van de werkende bevolking een inkomensverlies heeft leed wegens COVID-19. De stijging van de armoededrempel die we doorgaans van jaar naar jaar zien was in 2021 daardoor afwezig.