Na Oekraïne richt Rusland zijn pijlen op Moldavië: president Sandu vreest Russische staatsgreep

"Het is een arm en erg klein land", legt Balliauw uit. "Ze hebben nauwelijks een leger. Bovendien is er ook nog steeds een grote pro-Russische stroming. Russisch blijft ook steeds de tweede meest gesproken taal. Toch is Moldavië ook nauw verbonden met Roemenië. Van daaruit kunnen ze eventueel wel steun krijgen. En dat is nodig, want het land an sich is te klein om zich te verweren. Het enige verweer dat ze op dit moment hebben is hun neutrale status."